राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार Ajit Doval ने की भारत-चीन सीमा के हालात की समीक्षा

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) ने मंगलवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत-चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) द्वारा आज एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की संभावना है।

यह ताजा घटनाक्रम भारतीय सेना द्वारा शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को लद्दाख में चुशुल के पास पैंगोंग त्सो नदी के दक्षिणी तट के पास भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने के चीनी सेना के प्रयास को विफल करने के बाद आया है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि इस बीच भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर की अपने चीनी समकक्ष के साथ चुशुल/मोल्दो में एक बैठक चल रही है।

सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, "29/30 अगस्त की रात को पीएलए के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान सैन्य और राजनयिक चर्चाओं के बावजूद पूर्व की आम सहमति का उल्लंघन किया और भड़काने वाली सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया।

NSA Ajit Doval, along with top officials, reviewed the situation at India-China border. Defence Minister likely to call another high level meeting later today: Sources