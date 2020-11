कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख के पार, 24 घंटे में आए कितने मरीज

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की सख्या 76 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या में 490 लोगों का इजाफा हो चुका है। खास बात तो ये है कि एक्टिव केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में इनकी संख्या 5.5 लाख के नीचे आ चुकी है। यह तमाम आंकड़े सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर 24 घंटे में कोरोना वायरस को लेकर किस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं।

