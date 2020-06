Odisha: ढेंकनाल में Trainer aircraft दुर्घटनाग्रस्त, GATI के पायलट और प्रशिक्षु की मौत

भुवनेश्वर। ओडिशा ( Odisha ) के ढेंकनाल जिले ( Dhenkanal ) में सोमवार को एक ट्रेनर विमान ( Trainer Aircraft crash ) दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान हादसे ( Aircraft crash ) में एक पायलट ट्रेनर ( Pilot ) और एक महिला प्रशिक्षु पायलट ( Trainee Pilot ) की दर्दनाक मौत हो गई। ढेंकनाल के अपर जिला मजिस्ट्रेट बीके नायक ने घटना की पुष्टि की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दे दिए हैं।

नायक ने बताया कि सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान ( GATI ) का ट्रेनर विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही बीरसाला हवाई पट्टी ( Birasal Airstrip ) पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कामाख्यानगर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अनीस फातिमा (प्रशिक्षु) और संजीव कुमार झा (प्रशिक्षक) के रूप में की गई।

ढेंकनाल की पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुपमा जेम्स ने कहा कि पहली नजर में यह संदेह है कि विमान ने नोज-डाइव ली और और लैंड करने की कोशिश करते हुए रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एसपी ने कहा, "ऐसा लगता है कि विमान में उड़ान भरने के बाद कुछ तकनीकी खराबी आई। दुर्घटना में प्रशिक्षक और प्रशिक्षु पायलट मारे गए हैं।"

Odisha: Captain Sanjib Kumar Jha from Bihar and Anis Fatima, a trainee pilot from Tamil Nadu, lost their lives after a trainer aircraft crashed today at Birasal Airstrip under Kankadahad police station limits in Dhenkanal district. Bodies have been sent for postmortem. pic.twitter.com/nWez7FVmCu