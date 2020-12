Odisha : सेना की तैयारी, बालासोर फायरिंग रेंज में हॉवित्जर तोप से गोलीबारी

नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की रणनीतिक तैयारी जारी है। इस तैयारी के तहत ओडिशा के बालासोर परीक्षण फायरिंग रेज में हॉवित्जर तोपों से बड़े पैमाने पर गोलीबारी जारी है। इस परीक्षण का मकसद सेना के पास मौजूद हथियारों के सलामती का जायजा लेना है। बालासोर में यह परीक्षण एटीएजीएस ( उन्नत जाली तोपखाने प्रणाली ) के तहत हो रहा है।

ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) Howitzer gun firing at the Balasore test-firing range in Odisha



"It is the best gun in the world, no other county has been able to develop such a gun system," says Shailendra Gade, ATAGS Project Director, DRDO pic.twitter.com/okLd6UyNdk