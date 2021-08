भुवनेश्वर। टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारतीय खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पूरे देश में जश्न का माहौल है तो वहीं तमाम राज्य सरकारें व अलग-अलग संगठन खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश कर रहे हैं। अब ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है।

नवीन पटनायक सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में 89 इनडोर स्टेडियम (Indoor Stadium) बनाने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात कि इन सभी इनडोर स्टेडियम को समुद्री तूफान या बाढ़ के समय राहत शिविर और शेल्टर होम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्पताल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।

ओडिशा भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है। ओडिशा के स्पोर्ट विभाग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। ओडिशा स्‍पोर्ट्स (Odisha Sports) ने ट्वीट में कहा गया है, 'राज्‍य के स्‍पोर्ट्स इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को गति देने के लिए CM नवीन पटनायक की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 89 बहुउद्देशीय इनडोर स्‍टेडियमों को मंजूरी दी है। यह खेल के साथ ही जरूरत पड़ने पर आपदा स्‍थल और फील्‍ड हॉस्पिटल के लिहाज से भी उपयोगी होंगे। इन पर कुल 693.35 करोड़ रुपये की लागत आएगी।'

Giving a major boost to sports infrastructure in the state, the Cabinet headed by Hon'ble CM Sri @Naveen_Odisha has approved 89 Multi-Purpose Indoor Stadiums with utility for Sports, disaster shelters, and field hospitals at a total project cost of Rs 693.35 crores. pic.twitter.com/nKHzRCtJsg

These multi-purpose stadiums will have facilities for Badminton, Table Tennis, Yoga, Gymnasium, etc. The indoor hall space can also be converted for playing various indoor sports as per local popularity.



This will further help in strengthening Odisha's image as a sports hub.