Budget 2021 Reactions: विपक्ष ने बजट को विजनलेस बताया, रक्षा मंत्री ने कहा शानदार

नई दिल्ली। आम बजट सोमवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण के बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्तापक्ष और इकोनॉमिस्ट इसे व्यवहारिक और बेहतर बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इस बजट से नाखुश है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने किसी भी सेक्टर को कोई राहत नहीं दी है बल्कि महंगाई में बढ़ोतरी के रास्ते खोल दिए हैं।

बजट को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बजट को उम्मीदों वाला बजट बताया। इसे शानदार बजट कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इस बजट से हर सेक्टर को कुछ मिला है। खासकर किसानों के लिए ये बजट काफी अहम साबित हुआ है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के इंफ्रास्टचर में इजाफा होगा। इसके साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र से जोड़ना बहुत बड़ा कदम है।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह बजट बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। खासकर हेल्थ सेक्टर को महत्व दिया गया है। इसका बजट बढ़ाकर देश में क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अगले छह सालों के लिए यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

