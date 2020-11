पाकिस्तान की नापाक हरकत, किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई

नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करती हुई दिखाई दे रही है। जिसका जवाब भारतीय सेना बड़ी मुस्तैदी के साथ भी दे रही है। वास्तव में देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है । ऐसे में पाकिस्तान ऐसे मौके पर देश में अस्थिरता और डर का माहौल पैदा करने की फिराक में है। जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओर कश्मीर के कई बॉर्डर से सटे इलाकों से फायरिंग की सूचनाएं मिल रही है।

Jammu and Kashmir: Pakistan initiated ceasefire violation in Nowshera Sector, Rajouri district and Shahpur, Kirni & Qasba sectors in Poonch district around 9 am today. Indian Army is retaliating.