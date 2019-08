भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का टेस्ट

नई दिल्ली। भारत में जम्मू-कश्मीर पर आए फैसले के बाद बौखलाए पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। चाहे अपना देश हो या फिर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी, पाक पीएम इमरान खान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने गुरुवार को सबसे बड़ी जुर्रत कर डाली। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए अपनी बैलेस्टिक मिसाइल गजनवी का टेस्ट कर डाला।

सतह से सतह पर 290 से 320 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम गजनवी मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है।

इस परीक्षण के लिए पाकिस्तान ने अपना कराची एयरस्पेस बंद कर दिया था।

पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बार फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सबसे बड़ी हिमाकत कर डाली है।

Spokesperson, Pakistan Armed Forces, Major General Asif Ghafoor tweets, 'Pakistan carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs.'