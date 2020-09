Parliament Monsoon Session: राज्यसभा सभापित ने आठ सांसदों को किया निलंबित, हंगामे बीच कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र ( Parliament Monsoon Session ) का आज आठवां दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों के रविवार को किए गए हंगामे का मुद्दा उठा। इसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में हंगामा करने वाले आठ सांसदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सांसद वी. मुरलीधरन ने कहा कि निलंबित सदस्यों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सदन गैर-सदस्यों की उपस्थिति के साथ काम नहीं कर सकता है।

The suspended members have no right to be in the House. The House cannot function with the presence of non-members: Rajya Sabha MP V. Muraleedharan



I urge the members named by the Rajya Sabha Chairman to not take part in the House proceedings: Deputy Chairman Harivansh pic.twitter.com/7Lb4sUw6mJ