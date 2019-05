पत्रिका फ्लैशबैग Namo9 कॉन्टेस्ट को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह, अब कल शाम तक कर सकते हैं वोटिंग

नई दिल्ली। पत्रिका फ्लैशबैग Namo9 कॉन्टेस्ट को लेकर प्रतिभागियों में भारी उत्साह है। गेम ऑनलाइन होने के बाद से ही जमकर यूजर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में प्रविष्टियां मिल चुकी हैं और यह बढ़ती ही जा रही हैं। अपने मनपसंद मंत्री चुनना और इसके लिए इनाम भी मिलना, इस गेम की सबसे बड़ी खासियत है। यूजर्स अपनी पसंद के मंत्री चुन रहे हैं। वैसे तो आज इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का अंतिम दिन था, लेकिन जनता के बढ़ते उत्साह को देखते हुए अब इसे कल यानी गुरुवार शाम पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देर ना करें और जल्द से जल्द अपनी प्रवृष्टि दर्ज कराएं। पत्रिका एप के जरिये आप सिर्फ तीन स्टेप में इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं।

अब तक मिलीं प्रविष्टियों के लिहाज से देखें तो गृह मंत्री की दौड़ में राजनाथ सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह अभी तक सर्वाधिक वोट मिले हैं, जबकि दूसरे पायदान पर अमित शाह, तीसरे पर नरेंद्र मोदी और चौथे पर ए नारायणस्वामी मौजूद हैं।

Namo9 Contest: शाह और राजनाथ हैं जनता की पहली पसंद, इनको भी मिल सकती है नवरत्नों में जगह

रक्षा मंत्री के रूप में यूजर्स की पहली पसंद निर्मला सीतारमण बनी हुई हैं। दूसरे पर राजनाथ सिंह और तीसरे पर अमित शाह का नाम है। इसके बाद दूरसंचार मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद का नाम पहले नंबर पर है, तो स्मृति ईरानी दूसरे और तीसरे पायदान पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं।

Participate in Patrika #FlashBag #NaMo9 #contest and get a chance to WIN amazing prizes.



DOWNLOAD the APP NOW: https://t.co/6T3gX0U3zX #ContestAlert pic.twitter.com/cITf0JmXvW