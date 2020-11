LPG Gas Subsidy: 2 मिनट में घर बैठे पता करें आपके खाते में सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं या नहीं

नई दिल्ली। आज के समय में गांव हो या शहर लगभग हर घर में गैस सुविधा पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ( Central Government ) लगातर एक मुहिम के तहत हर घर में रसोई गैस उपलब्ध कराने को लेकर काम कर रही है। सरकार इस एलपीजी गैस सिलंडर ( LPG Gas Cylinder ) पर ग्राहकों को सब्सिडी भी दे रही है।

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने एक बार अपील करते हुए कहा था कि जो सक्षम हैं वह गैस सब्सिडी ( Gas Subsidy ) को छोड़ दें, इसपर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना (PMUY) लॉंच किया था और इसके माध्यम से 8 करोड़ परिवारों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्र सरकार प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडर पर सब्सिडी दे रही है। यदि कोई व्यक्ति एक साल में 12 से अधिक सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो उसे बाजार मूल्य पर भुगतान करना होता है। कई बार गैस सब्सिडी को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के पैसे आए हैं या नहीं? या फिर आपके बैंक अकाउंट में गैस सब्सिडी के कितने पैसे जमा हुए हैं?

तो आइए आपको बताते हैं ये सबकुछ आप अपने घर में बैठे-बैठ सिर्फ दो मिनट के अंदर ही मोबाइल से कैसे पता कर सकते हैं..

- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के किसी भी ब्राउजर में www.mylpg.in टाइप कर सर्च करें।

- वेबसाइट के दाहिनी और गैस कंपनियों (एचपी, भारत और इंडेन में से कोई एक) के गैस सिलेंडर वाली फोटो दिखेगी, उसपर क्लिक करें (जो आप इस्तेमाल करते हैं)।

- अब आपके सर्विस प्रोवाइडर वाली गैस एजेंसी की एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे उपर दाहिनी ओर साइन-इन और न्यू यूजर का विक्लप होगा।

- यदि आप पहले से आईडी बना चुके हैं, तो साइन इन पर क्लिक करें और यदि आप नहीं बनाए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करें, जिसमें एक नया इंटरफेस खुलेगा और वहां पर जरूरी सूचना भरकर अपना आईडी बना लें।

- साइन-इन करने के बाद न्यू इंटरफेस में दाहिनी ओर व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करें।

- यहां पर 17 अंकों की अपनी एलपीजी ID दर्ज करें।

- नए पेज में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिली है और कब मिली है।

- यदि आपको नहीं पता कि आपकी एलपीजी आईडी क्या है तो ‘Click here to know your LPG ID’ पर क्लिक करें।

- नए इंटरफेस में गैस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, LPG Consumer ID, राज्य और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दर्ज करें और फिर Captcha भरें और Process पर क्लिक करें।

- नए पेज पर आपको आपकी LPG आईडी दिख जाएगी।

- इसके बाद आप इस ID को दर्ज कर पूरा विवरण जान सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

- अगर आपकी LPG ID अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर संपर्क शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।