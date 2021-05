चक्रवात यास से प्रभावित राज्यों के लिए पीएम ने की 1000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा

नई दिल्ली। चक्रवात यास के प्रभाव से कई राज्य प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपये के राहत पैकेड की घोषणा भी की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मिली जानकारी के मुताबिक, ओडिशा को तत्काल प्रभाव से 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जबकि, पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलाकर 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चक्रवात यास से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करेगी। इसके बाद सहायता राशि दी जाएगी। पीएम ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को आश्वासन दिया कि केंद्र इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा।

इस बीच खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अकेले 20 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ये आर्थिक मदद दीघा और सुंदरवन के विकास के लिए मांगी है। उन्होंने पीएम मोदी को इस संबंध में रिपोर्ट भी दी है, जिसमें दीघा और सुंदरबन के विकास के लिए 20 हजार करोड़ की मांग की गई है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi conducts an aerial survey of cyclone Yaas affected areas in West Bengal and Odisha



Union Minister Dharmendra Pradhan is accompanying him pic.twitter.com/Njl0XUly0n