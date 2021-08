PM Kisan Scheme: किसानों के खाते में इस तारीख को आएगी 9वीं किस्त, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

नई दिल्ली। किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की आठवीं किस्त जारी हो चुकी है और अब अगस्त में 9वीं किस्त जारी होगी। किसानों को हर किस्त में 2000 हजार रुपये मिलते हैं। अब 9वीं किस्त के तहत डायरेक्ट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2000-2000 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

माईगॉव इंडिया (MyGovIndia) के ट्विटर हैंडल से जारी की गई सूचना के मुताबिक, 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि एक साल में तीन बार यह किस्त जारी की जाती है। यानी कि हर साल लाभार्थी किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं। इससे पहले 8वीं किस्त 14 मई को जारी की गई थी।

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

आपको बता दें कि कौन से किसान इस योजना के तहत लाभार्थी हैं वे अपना नाम सरकार की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सरकार लाभार्थी किसानों के नाम की सूची pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करती है। चेक करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें..

- सबसे पहले pmkisan.gov.in पर लॉग इन करें।

- वेबसाइट के मेन्यू बार में ‘फार्मर कॉर्नर’ पर जाएं।

- लाभार्थी सूची/बेनिफीशियरी लिस्ट ऑपशन पर क्लिक करें।

- यहां पर अपने राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का पूरा विवरण भरें।

- इसके बाद Get Report पर क्लिक करें।

- यहां पर आपको पूरा विवरण मिल जाएगा।

Hon’ble PM Shri @narendramodi will release the next instalment of PM-KISAN funds under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana on 9th August 2021 at 11 AM.



Register for the event at: https://t.co/NNPhWg5KT1 #TransformingIndia pic.twitter.com/1nHOkmVI6k