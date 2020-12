IMC में बोले PM Modi, कोरोना काल में टेलिकॉम सेक्टर ने निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi )ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस ( IMC ) 2020 को संबोधित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेलिकॉम सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा वैश्विक महामारी के बावजूद इनोवेशन और सामुहिक प्रयासों के कारण ही दुनिया चलती रही।

दूरसंचार उद्योग के इस कार्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार 'वीडियो कांफ्रेंस’ के जरिए किया गया।

Due to technological up-gradation, we have a culture of replacing handsets & gadgets frequently. Can the industry form a task-force to think of a better way of handling electronic waste & create a circular economy?: PM Modi at India Mobile Congress, via video conferencing pic.twitter.com/8JZMjOvQeD