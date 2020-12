Farmer Protest: AAP का दावा, CM केजरीवाल को किया नजरबंद, दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 13वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन ( Farmer Protest ) जारी है। इस बीच 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद ( Bharat Bandh ) का आह्वान किया है जिसका देशभर के राज्यों पर मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ( AAP ) की ओर से सनसनीखेज दावा किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को नजरबंद करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब सोमवार को अरविंद केजरीवाल किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली के सिंघु बॉर्डर गए थे और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री को उनके घर के अंदर नजरबंद किया हुआ है।

इस शख्स को लगाई जाएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, जानिए क्या बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

No one is allowed to go inside, he is not allowed to come out. MLAs, who had a meeting with CM yesterday, were beaten up by Police when they went to meet him. Workers were not allowed to meet him either. BJP leaders are being made to sit outside his residence: Saurabh Bharadwaj https://t.co/uuz6HrR6xd