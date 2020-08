PM Modi का संबोधन कल, National Education Policy 2020 पर करेंगे बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) का कल यानी शुक्रवार 7 अगस्त 2020 को संबोधन है। पीएम मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा ( National Education Policy 2020 ) 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों' विषय पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन भाषण ( PM Modi Address to Nation ) देंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किया जाएगा।

इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाना है। इस कॉन्फ्रेंस में समग्र, मल्टी लैंग्वेज, फ्यूचर एजुकेशन, क्वॉलिटी रिसर्च और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए टेक्नोलॉजी के समान इस्तेमाल पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ( Ramesh Pokhriyal Nishank ) और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल होंगे। जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पर की जाएगी।

Prime Minister Narendra Modi to deliver the inaugural address via video conference at the ‘Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Education Policy’ tomorrow

(file pic) pic.twitter.com/1efysWH7Rx