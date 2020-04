पीएम मोदी ने इस बार 8 को छोड़ क्यों चुना 9 का अंक, जानिए क्या है कनेक्शन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ( Central govt ) के साथ राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। वायरस से बचाव के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करते हुए कोरोना जैसी महामारी से बच सकें।

इस बीच शुक्रवार सुबह 9 बजे पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में उन्होंने देशवासियों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट मांगे। इस दौरान लोगों से घर के दरवाजे/बालकनी में दीप या रोशनी करने की अपील की।

दरअसल अब तक पीएम मोदी देश को 8 बजे ही संबोधित करते आए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने 9 बजे का वक्त क्यों चुना...आईए आपको बताते हैं पीएम मोदी का 9 से क्या है कनेक्शन...

