PM Modi ने केवडिया के लिए 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना हुआ आसान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों से केवडिया के लिए आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर पीएम ने ब्रॉडगेज लाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही जगह के लिए एक साथ एक ही दिन में आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि केवडिया का संबंध सरदार वल्लभभाई पटेल से होने के कारण ऐसा किया गया है। ताकि लोग केवडिया तक आसानी से पहुंच सकें। इनमें एक ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन से भी शामिल है। पीएम ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ केवडिया क्षेत्र के आदिवासियों को मिलेगा।

Prime Minister Narendra Modi flags off eight trains connecting Statue of Unity in Kevadia, Gujarat with different regions of the country, via video conference. pic.twitter.com/QkzIB0bnKG