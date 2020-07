BJP नेता की हत्या पर PM ने जताया दुख, नड्डा ने कहा- व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान, हिरासत में 10 पुलिसकर्मी

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में BJP नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। बंदीपोरा में बुधवार देर शाम आतंकियों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष वसीम बारी ( Wasim bari ) की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे पार्टी में रोष है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi ) ने जहां इस घटना पर दुख प्रकट किया है। वहीं, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं, इस पूरे में तकरीबन 10 पुलिकर्मियों ( Police Officers ) को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

BJP नेता की हत्या से पार्टी में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( pm modi ) ने फोन कर पूरे घटना की जानकारी ली। साथ ही वसीम बारी के परिजनों के प्रति सांत्वना भी पीएम ने व्यक्त किया। वहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP President JP Nadda ) ने कहा,'जम्मू-कश्मीर के बंदीपोरा में हमने शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को खो दिया। ये पार्टी के लिए भारी नुकसान है। उनके परिवार केसाथ मेरी संवेदनाएं हैं। पूरी पार्टी बारी के परिवार के साथ खड़ी है। उनका बलिदना व्यर्थ नहीं जाएगा'। इन नेताओं के अलावा पार्टी के कई नेताओं ने इस घटना पर दुख प्रकट किया। आलम ये है कि वसीम बारी की मौत से पूरे बीजेपी में शोक की लहर है।

We lost Sheikh Waseem Bari,his father & brother in Bandipora, J&K today in a cowardly attack on them.This is a huge loss for the party. My deepest condolences are with the family.The entire Party stands with the bereaved family. I assure that their sacrifice will not go in vain.