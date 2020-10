PM Modi ने डॉ जोसेफ के निधन पर जताया दुख, कहा - उनके आदर्शों को हमेशा याद किया जाएगा

नई दिल्ली। केरल के पथनमथिट्टा स्थित मार थोमा चर्च के प्रमुख डॉ. जोसेफ मार थोमा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा है कि डॉ. जोसेफ ने जीवन भर मानवता की सेवा की।

His Grace Most Rev Dr Joseph Mar Thoma Metropolitan (head of Mar Thoma church) was a remarkable personality who served humanity & worked hard to improve lives of poor. He was blessed with abundance of empathy & humility. His noble ideals will always be remembered. RIP: pm modi pic.twitter.com/5bCtaTdVgP