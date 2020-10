FAO की 75वीं वर्षगांठ : पीएम मोदी ने 8 फसलों की 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया, 75 रुपए का सिक्का भी जारी

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र एफएओ की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फसलों की 17 नई किस्में आज राष्ट्र को समर्पित कियां। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने 75 रुपए का विशेष सिक्का भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी मकसद का मकसद देश और दुनिया से पोषणहीनता को दूर करना है।

Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin of Rs 75 to mark the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization pic.twitter.com/E6a2WUYYa4