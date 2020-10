Rahul Gandhi  ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा - इस मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत से बेहतर

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वयनार से सांसद राहुल गांधी ने देश की खराब अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद ( GDP ) में ऐतिहासिक गिरावट को गंभीर चिंता का विषय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले तो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में आ गए हैं।

Another solid achievement by the BJP government.



Even Pakistan and Afghanistan handled Covid better than India. pic.twitter.com/C2kILrvWUG