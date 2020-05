पोस्ट-लॉकडाउनः पीएम मोदी आज करेंगे पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन से बाहर निकलने के अगले चरण पर आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इस संबंध में रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्विटर पर कहा कि वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार करीब तीन बजे बैठक करेंगे।

पीएमओ इंडिया ने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (सोमवार) दोपहर तीन बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 5वीं बैठक करेंगे।"

सूत्रों के मुताबिक चूंकि 17 मई को लॉकडाउन 3.0 समाप्त हो रहा है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कंटेंनमेंट जोन में महामारी से निपटने को लेकर बैठक में चर्चा होगी।

