पीएम मोदी ने गुजरात में परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले- सोमनाथ आश्वासन और विश्वास का प्रतीक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) शुक्रवार को अपने गृह राज्य गुजरात ( Gujarat ) को कई सौगातें दीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से उन्होंने सोमनाथ ( Somnath ) में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनीकृत अहिल्याबाई मंदिर की सौगात देशभर को दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा- सोमनाथ आश्वासन और विश्वास का प्रतीक है। कई बार सोमनाथ को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार सोमनाथ भव्यता के साथ खड़ा हुआ।

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर आने वाली पीढ़ी को इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारी आस्था को प्राचीन रूप में समझने का एक अवसर मिलेगा। युवाओं को अब रोजगार के कई अवसर मिलेंगे।

इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। विजय रुपाणी ने स्वागत भाषण में योजनाओं की रूप रेखा रखी और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।

We need to strengthen religious tourism. This will also provide employment to youth. They (youth) will also get knowledge about our past. Faith can't be crushed from terror. We should learn from the past: pm modi pic.twitter.com/ESA7hq40ly