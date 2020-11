पीएम मोदी ने किया सांसदों के लिए बने फ्लैट्स का उद्घाटन, आवास के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के लुटियन जोन में डॉ. बीडी मार्ग पर सांसद सदस्यों के लिए नव निर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से बने इन टावर्स में रहने वाले सांसदों के बेहतर कल और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इन फ्लैट्स के बनने से सांसदों के आवास की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। फ्लैट्स का निर्माण का काम तय समय से पहले समाप्त हुई। पीएम ने कहा कि अब सांसदों को आवास के लिए इंतजार नहीं करना होगा। फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया है।

Prime Minister Narendra Modi inaugurates multi-storeyed flats for Members of Parliament, located at Dr BD Marg in Delhi, via video conferencing. Lok Sabha speaker Om Birla also present at the occasion. pic.twitter.com/2ZgbuT1vBA