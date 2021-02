गुजरात हाईकोर्ट डायमंड जुबली पर पीएम मोदी बोले - समाज के आखिरी व्यक्ति को भी मिले न्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि देशभर के लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है।

Our judiciary has always interpreted Constitution positively & creatively to strengthen it further. Be it safeguarding the rights of people of the country or when any situation arose where national interest needed to be prioritized, judiciary has always performed its duty:PM Modi pic.twitter.com/WMqs3QTKxe