पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, कॉंन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। पीएम के इस पहले के साथ ही देश के 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो गया। इस समय पीएम मोदी देशभर के किसानों से संवाद कर रहे हैं।

PM Narendra Modi releases Rs 18,000 crore as the next instalment under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to over 9 crore farmers pic.twitter.com/3vxIAvgwF3