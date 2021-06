पीएम मोदी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बताया, कैसी हो 'न्यू अयोध्या'?

नई दिल्ली। अयोध्या ( Ayodhya ) के विकास कामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। वर्चुअल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 13 अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी सरकार के अधिकारियों ने एक प्रजेंटेशन दी जिसमें अयोध्या के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन हब और एक स्थायी स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि, ऐसी अयोध्या बने कि हर कोई जीवन में एक बार आना चाहे।

पीएम मोदी ने दिए अहम निर्देश

प्रजेंटेशन देखने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में कहा कि हमें ऐसी अयोध्या बनानी है कि हर कोई जीवन में एक बार यहां जरूर आना चाहें।

परंपरा और आधुनिकता के मेल से तैयार हो न्यू अयोध्या

पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या हर भारतीय के सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है, ऐसे में न्यू अयोध्या में परंपरा और आधुनिकता का मेल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक भी है और दिव्य भी है और हमें अयोध्या को नए जमाने की हाईटेक सिटी बनाना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या हर भारतीय की और हर भारतीय के लिए हो।

अधिकारियों ने दी ये जानकारी

बैठक में पीएम मोदी को अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए तमाम आगामी और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन के विस्तार, बस स्टेशन, सड़कों और राजमार्गों समेत तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर चर्चा

समीक्षा बैठक में आगामी ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर भी चर्चा हुई। इसमें भक्तों के लिए ठहरने की सुविधा, आश्रमों के लिए जगह, मठ, होटल, विभिन्न राज्यों के भवन शामिल हैं।

विजन प्रजेंटेशन में अधिकारियों ने पीएम मोदी को बताया कि अयोध्या में एक पर्यटक सुविधा केंद्र, एक विश्व स्तरीय संग्रहालय भी बनाया जाएगा। यही नहीं सरयू नदी और उसके घाटों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पीएम मोदी ने बैठक के दौरान अयोध्या पर विजन 2051 डॉक्यूमेंट भी देखा। इसमें बताया कि आगामी कुछ वर्षों में किस तरह अयोध्या का कायाकल्प किया जाएगा।

Ayodhya: "It's a good thing. Until PM & CM of Uttar Pradesh will not associate with it, the development works will not be seen at ground," says Head priest of the makeshift Ram temple Acharya Satyendra Das on pm modi to review Ayodhya development plan today via video conference pic.twitter.com/9n2Uks9qsM