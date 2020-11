PM Modi बोले - भारतीय आयुर्वेद पूरी मानवता की भलाई के लिए है

नई दिल्ली। शुक्रवार को आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में एक-एक आयुर्वेद शिक्षण और शोध संस्थान का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद से जुड़ी विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें दी। इसलिए हमें आयुर्वेद के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी कदम भी उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पारंपरिक औषधि के लिए चुना है। यह चुनाव हमारे के लिए एक अवसर है। यही वजह है कि भारत सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

World Health Organisation is establishing the WHO Global Centre on Traditional Medicine in India, to strengthen the research on traditional medicines: Prime Minister Narendra Modi on Ayurveda Day https://t.co/JMKBXP7f5C pic.twitter.com/DRELE4iz6B