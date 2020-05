पीएम मोदी बोले- केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से देश के कई लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) लगातार देश के आर्थिक पहिये ( Economic growth ) को गति देने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने 20 लाख करोड़ ( 20 Lakh Crore ) रुपए आत्मनिर्भर पैकेज ( Atmanirbhar Package ) का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही बुधवार को पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पीएम ने ट्वीट के जरिये बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी।

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Cabinet Meeting ) द्वारा लिये गए फैसले प्रवासी मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के साथ मत्स्य क्षेत्र को अवसर प्रदान करने एवं आसान कर्ज उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं।

During today’s Cabinet meeting, important decisions were taken which are focused on welfare of migrants, poor, senior citizens, easier availability of credit, harnessing opportunities in the fisheries sector. They will benefit several citizens.