Cyclone Amphan: कोलकाता एयरपोर्ट बंद, गुरुवार सुबह 5 बजे तक सभी आपॉरेशनों पर रोक

नई दिल्ली। देशभर में चक्रवाती तूफान अम्फन ( Cyclone Amphan ) की वजह से मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार बदल रहा है। सदी का सबसे बड़ा तूफान अम्फन जल्द ही पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के तटों पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में तूफान के तेज गति को देखते हुए सरकार ने विशेष उड़ानों ( Special Flight ) सहित कोलकाता हवाई अड्डे ( Kolkata Airport ) पर सभी संचालन गुरुवार को सुबह 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।

हवाई अड्डे के निदेशक ने कहा, "कोलकाता हवाईअड्डे पर कल शाम 5 बजे तक सभी परिचालन निलंबित रहे, जिनमें विशेष उड़ानें भी शामिल थीं, जो कि COVID-19 महामारी को देखते हुए चालू थीं।"

आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों को क्षेत्र स्कैन, खोज और बचाव और राहत प्रयासों के लिए तैनाती के लिए स्टैंड पर रखा गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि चक्रवात Amphan उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट से दीघा और हटिया के बीच सुंदरबन के पास आज दोपहर से शाम के दौरान 155-165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 185 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगा।

चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण कोलकाता एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भारी असर हो सकता है। इसी तरह ओडिशा के जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में भारी नुक्सान की आशंका है।

UPDATE - #SuperCycloneAmphan about 125 km south-southeast of Digha (West Bengal) at 11:30 am. To cross West Bengal-Bangladesh coasts between Digha, West Bengal & Hatiya Islands, Bangladesh close to Sunderbans. Landfall process to commence from afternoon: India Meteorological Dept pic.twitter.com/M6h7NWRbrC