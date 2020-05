Weather Forecast: चक्रवाती तूफान अंफन से ट्रेनों पर भी मंडराया खतरा, लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा

नई दिल्ली। सदी के सबसे बड़े तूफान अंफन ( Cyclone Amphan ) बुधवार को ओडिशा ( Odisha ) और प. बंगाल ( West Bengal ) के इलाकों में दस्तक दे रहा है। दो बजे ओडिशा के तटीय इलाकों से होता हुआ ये चक्रवाती तूफान ( Super Cyclone ) बंगाल के इलाकों में प्रवेश करेगा। बताया जा रहा है इस दौरान तूफान की गति 200 किमीप्रति घंटा हो सकती है। इस तूफान के साथ देश के कई इलाकों में मौसम के मिजाज ( weather update ) में बदलाव देखा जा सकता है।

इस बीच चक्रवाती तूफान को लेकर एक और बड़ा खतरा सामने आया है। ये खतरा है रेलवे ( Railway ) का। जी हां सबसे बड़ा तूफान की चपेट में ट्रेनों के भी आने की आशंका बढ़ गई है।

यही वजह है कि इन ट्रेनों ( Train ) को ट्रैक पर ही लोहे की मोटी-मोटी जंजीरों ( Iron Chain ) से बांधा गया है। ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके।

UPDATE - #SuperCycloneAmphan about 125 km south-southeast of Digha (West Bengal) at 11:30 am. To cross West Bengal-Bangladesh coasts between Digha, West Bengal & Hatiya Islands, Bangladesh close to Sunderbans. Landfall process to commence from afternoon: India Meteorological Dept pic.twitter.com/M6h7NWRbrC — ANI (@ANI) May 20, 2020

आपको बात दें कि चक्रवाती तूफान अम्फन इस सदी का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। इसी वजह से इसके रास्ते में आने वाले सभी राज्य अलर्ट पर हैं।

185 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल ये तूफान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलकर इसकी गति 200 किमीप्रतिघंटा होने की उम्मीद है।

तूफान से सबसे बड़ा खतरा रेल सेवाओं को बताया जा रहा है। यही वजह है कि हावड़ा में रेल कोचों को चेन से बांधा गया है जिससे तूफानी हवाओं से रेल कोचों को नुकसान ना पहुंचे।

Odisha: Trees uprooted in Paradip as wind speed touches 102 km/ph. #CycloneAmphan is expected to make landfall today. pic.twitter.com/10Aq8Y19CE — ANI (@ANI) May 20, 2020

रेलवे की ओर से हावड़ा के शालीमार साइडिंग में खड़ी रेल के कोच को चेन और ताले से बांधने का इंतजाम किया गया है। कोरोना लॉकडाउन के बीच चलाई जा रहीं स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को भी चक्रवाती तूफान की वजह से रद्द कर दिया गया है।

इतना ही नहीं जो ट्रेनें रेलवे पटली पर खड़ी हैं, उन्हें भी लोहे की जंजीरों से बांधा जा रहा है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके।

बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान में तेज हवा की वजह से ट्रेनें कहीं पटरी पर बिना इंजन के सरपट न दौड़ जाएं। अगर इंजन के बगैर एक बार दौड़ गई तो दुर्घटना घट सकती है फिर इसे काबू में करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।

आपको बता दें कि तूफानों के रिकॉर्ड 1890 से जमा किए जा रहे हैं। 130 वर्षों में केवल चार वर्ष (1893, 1926, 1930, 1976) में 10 बार चक्रवाती तूफान आए। सबसे ज्यादा 66 तूफान 70 के दशक में आए। 1967 के बाद सबसे ज्यादा 9 तूफान पिछले साल आए थे। आपको बता दें कि तूफान फानी पिछले वर्ष इसी महीने में सामने आया था। लेकिन तूफान अंफन को अब तक का सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है।





We're looking at time & possible speed of #Amphan's landing. As per IMD, storm surge could be 4-6 meters of seawater which will enter land area.NDRF teams are coordinating with local administration for storm surge response.41 teams are deployed in Odisha&West Bengal:NDRF Chief https://t.co/jPPb0LU7x7 — ANI (@ANI) May 20, 2020

#WATCH Very strong winds at Odisha's Kendrapara, as cyclone 'AMPHAN' is expected to make landfall near Sunderbans in West Bengal today evening. pic.twitter.com/AHD2Wuo0ky — ANI (@ANI) May 20, 2020

उधर मौसम विभाग के अधिकारियों की मानें तो तूफान अंफन का ओडिशा में बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। ये ओडिशा के तटों को छूता हुआ पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाएगा। हालांकि ओडिशा में पिछले कुछ घंटों से जोरदार हवाओं के बीच बारिश का दौर जारी है।