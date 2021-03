International Women's Day पर पीएम मोदी बोले - भारतीय महिलाओं की कई उपलब्धियों पर मुझे गर्व है

नई दिल्ली। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य साहसी नारीशक्ति को सलाम भी किया है।

