नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment act) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने विरासत में मिली समस्याओं को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वह एक बार खुद से सवाल पूछें कि क्या उनका यह रास्ता सही था। क्या उनके बच्चों को यह काम आने वाला नहीं था।

..संपतियों को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व- पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा में कई नागरिकों और पुलिसवालों की जानें गईं कई लोग जख्मी हुए। उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। देश की संपत्ति सुरक्षित रखना लोगों का दायित्व है। मैं अपील करूंगा कि सड़क-ट्रांसपोर्ट सिस्टम नागरिकों का हक है, इसे सुरक्षित रखना भी आपका दायित्व है। हक और दायित्व को साथ रखना जरूरी है। झूठी अफवाहों में आकर हिंसा ना फैलाएx।

