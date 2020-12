PM Modi और शेख हसीना ने हल्दीबाडी और चिलहटी के बीच रेल लाइन का किया उद्घाटन, 55 साल बाद रेल सेवा फिर से चालू

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच गुुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी जारी करने का अवसर मिला है। दोनों ऐसे महान नेता हैं जो हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाडी और बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेल मार्ग का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 के बाद से बंद पड़ा रेल मार्ग फिर से दोनों देशों के बीच चालू हो गया है।

I must commend you for the manner in which your government has countered #COVID19: Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina during virtual summit with PM Modi pic.twitter.com/OdyXQWaTlo