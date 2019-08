शिव भक्त मोदी ने ले डाले तीन बड़े फैसले, अभी तो सावन बाकी है...

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) पर ऐतिहासिक फैसला लेकर इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि, सावन के महीने में लिया हुआ मोदी सरकार ये तीसरा बड़ा फैसला है। वैसे तो हर कोई जानता है कि पीएम मोदी भगवान शिव के परम भक्त हैं।

यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव के बाद वे केदारनाथ में चिंतन के लिए गए थे।

यही नहीं कई मौकों पर पीएम मोदी ने ये दिखाया है कि वे भगवान शिव को लेकर कितनी आस्था रखते हैं। फिर चाहे वो महांकाल के दर्शन हों या फिर काशी विश्वनाथ में अभिषेक।

सावन, शिव और मोदी कनेक्शन

शिवभक्त मोदी जब आम दिनों में शिव उपासना में लीन रहते हैं तो भला सावन का महीना तो खास होना ही था। लिहाजा सावन के महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ तीन बड़े फैसले ले डाले।

1. चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग

मोदी सरकार ने सावन शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर गगन में सबसे ऊंची उड़ान को हरी झंडी दिखाई। जी हां दुनिया का पहला देश बनकर भारत ने चंद्रयान 2 ( Chandrayaan 2 launch ) की सफल लॉन्चिंग की।

2. तीन तलाक बिल पास

चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद सावन के महीने में मोदी सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला लिया। लंबे समय से अटके पड़े तीन तलाक बिल ( Triple Talaq Bill ) को संसद पारित किया।

