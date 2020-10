PM Modi ने की गुजरात में तीन योजनाओं की शुरुआत, दशहरे पर लगाई तोहफों की झड़ी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गृह राज्य को तीन बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोप-वे, अस्पताल और किसान योजना की आज शुरुआत की। बताया जा रहा है कि रोप-वे शुरू होने से अब श्रद्धालुओं को मां अम्बे के दर्शन के लिए 10 हजार सीढ़ियों को चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Prime Minister Narendra Modi will also be inaugurating the Ropeway at Girnar, Gujarat. https://t.co/LTjQNSvAhT

पीएम मोदी ने की तीन योजनाओं की शुरुआत

पीएम मोदी ने शनिवार को दशहरे के मौके पर गुजरात को एक साथ तीन तोहफे दिए हैं। रोप-वे के शुरू होने से अब महज सात मिनट में श्रद्धालु गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर तक पहुंच सकेंगे। बताया जा रहा है कि रोप-वे में कुल 24 ट्रॉली लगाई जाएंगी। एक ट्राली में एक साथ आठ लोग बैठ पाएंगे। इतना ही नहीं एक बार 192 श्रद्धालु इस रोप-वे के जरिए मंदिर तक पहुंच पाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि यह रोप-वे पर्यटन के क्षेत्र में एक आकर्षण का केन्द्र भी बन जाएगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Paediatric Heart Hospital attached with UN Mehta Institute of Cardiology and Research Centre in Gujarat, via video link. pic.twitter.com/QwfQiMC7ME