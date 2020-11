PM Modi आज राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेद संस्थान का करेंगे उद्घाटन, देसी इलाज पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवें आयुर्वेद दिवस पर सभी को बधाई दी है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को पीएमओ ने इस बात की जानकारी दी। पीएमओ ने बताया है कि बीमारी से लोगों को राहत प्रदान करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है।

Prime Minister Narendra Modi to inaugurate two Ayurveda institutes in Rajasthan and Gujarat on Ayurveda Day today. pic.twitter.com/1CRyPjnJEx