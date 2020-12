फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक आज, पीएम मोदी उद्यमियों की भूमिका पर विचार करेंगे साझा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वार्षिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण भी देंगे। वह प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचार और दृष्टिकोण भी सभी से साझा करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजीएम को भी संबोधित करेंगे। तीन दिवसीय बैठक की थीम प्रेरित भारत है।

Prime Minister Narendra Modi to deliver the inaugural address at FICCI’s 93rd annual general meeting and annual convention today via video conferencing. pic.twitter.com/8Yq38mQdPu