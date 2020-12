PM Modi ने अभिनेता रजनीकांत और शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ जीवन की कामना की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण भारत के सुपर स्टार रजनीकांत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन के अवसर पर पीएम ने अपने ट्विट में लिखा है कि आप दोनों एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीएं, यही मेरी शुभकामना है। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है, प्रिय रजनीकांत जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको एक लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करें।

"Dear Rajinikanth ji, wishing you a Happy Birthday! May you lead a long and healthy life," tweets Prime Minister Narendra Modi.



(File photos) pic.twitter.com/nIq06kmyv5