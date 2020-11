PM Modi ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की

नई दिल्ली। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रकाश पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह त्योहार सभी को खुशियां दे और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। दीपावली सभी के लिए समृद्ध और स्वस्थ जीवन लाने वाला साबित हो।

Wishing everyone a Happy Diwali! May this festival further brightness and happiness. May everyone be prosperous and healthy: Prime Minister Narendra Modi (file photo) pic.twitter.com/E8XyXZBnsJ