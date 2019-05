आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर के निधन से दुखी PM मोदी, ट्वीट कर लिखा यह संदेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर उद्योगपति व आईटीसी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर के निधन पर शोक प्रकट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर लिखा कि वाईसी देवेश्वर ने भारतीय उद्योग में एक मजबूत योगदान दिया। उनके प्रयासों से ITC एक वैश्विक पहचान के साथ पेशेवर रूप से चलने वाली भारतीय कंपनी बन गई। वह उनके निधन से दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और आईटीसी समूह के साथ हैं।

Shri YC Deveshwar made a strong contribution to Indian industry. His efforts helped ITC become a professionally-run Indian company with a global footprint. Saddened by his demise. My thoughts are with his family, friends and the ITC group in this hour of grief.