पीएम मोदी आज 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, 4 लाख SHG को देंगे 1625 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi )गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद’ ( atmanirbhar narishakti se samvad ) कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चार लाख स्वयं-सहायता समूहों को 1,625 करोड़ रुपये की नई सहायता राशि भी जारी करेंगे।

पीएम मोदी दोपहर 12.30 बजे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं-सहायता समूहों ( SHG ) की महिला सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी का संक्षिप्त विवरण और कम व छोटी जोत वाली खेती से पैदा होने वाली आजीविका पर एक पुस्तिका भी जारी करेंगे।

यह भी पढ़ेंः बाढ़ से हाहाकार, खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी, डूबे आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा

कोरोना महामारी के संकट काल में भी महिलाओं ने मास्क- सैनिटाइजर बनाने से लेकर सामूहिक किचन के जरिए जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश में पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। इन्हीं में से एक है स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा बनाना।

इन्हीं महिलाओं के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को आत्मनिर्भर नारी-शक्ति से संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे।

India has a large number of Self-Help Groups which are making monumental contributions to women empowerment. At 12:30 PM tomorrow, 12th August, will take part in the ‘Atmanirbhar Narishakti se Samvad.’ https://t.co/eYiBZ6opqV