बाढ़ से हाहाकार, खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी, डूबे आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम मोदी ने लिया स्थिति का जायजा

वाराणसी. Varanasi Flood Water Rain Havoc PM Modi took stock of situation. मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बारिश (Heavy Rain) और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण यूपी के कई जिलों की नदियां उफान पर हैं। बाढ़ (Flood) के कहर से पूर्वांचल के जिले अछूते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वाराणसी में 41 गांवों और 17 मोहल्लों में पानी घुस गया है। शहर के निचले इलाकों में लोग दहशत में रह रहे हैं। बढ़ते जलस्तर के बाद सड़कों पर लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिले की खराब दशा को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र का हाल जाना। वाराणसी में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर स्थानीय प्रशासन से विस्तृत चर्चा कर जायजा लिया और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

Water level of river Ganga rises above the danger mark in Varanasi. Water enters several residential areas. NDRF team is making efforts to reach the affected areas for relief operations.



PM Modi had detailed conversation with Varanasi admn regarding flood-related situation here. pic.twitter.com/Q0cQ3XJl3V