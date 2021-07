Dhamma Chakra Day: पीएम मोदी ने कहा- कोरोना काल में भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध के बताए आठ मार्ग

नई दिल्ली। धम्म चक्र ( Dhamma Chakra Day ) कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कहा, 'भगवान बुद्ध ( Bhagwan Budh ) के बताए आठ मार्ग कई समाजों और राष्ट्रों के लिए कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। यह करुणा और दया के महत्व पर जोर डालता है. भगवान बुद्ध की शिक्षाएं विचार और क्रिया दोनों में सरलता मनाती हैं।'

पीएम मोदी ने कहा कि जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हों...तो ज्ञान संस्कार का पर्याय बन जाता है। जब बुद्ध बोलते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं निकलते बल्कि ब्रहम चक्र का परवर्तन होता है।

उन्होंने सिर्फ पांच शिष्यों को उपदेश दिया था। अब पूरी दुनिया में उन शब्दों को अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। सारनाथ पर भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन और ज्ञान का सूत्र हमें बताया।

Humanity faces a crisis today in form of COVID, Lord Buddha has become even more relevant. India has shown how we can face greatest of challenges by walking on his path. Countries are joining hands with each other & becoming each other's strength, taking the values of Buddha: PM pic.twitter.com/hWOIdHgcon