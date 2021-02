PM Modi बोले- देश में 'आंदोलनजीवी' के रूप में आई नई जमात, FDI का बताया नया फुलफॉर्म

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Naredra Modi ) ने सोमवार को राज्यभा ( Rajyasabha ) को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ किसानों के हितों को लेकर अपनी बात रखी बल्कि विपक्ष पर चुटीले अंदाज में हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में एक नई जमात होने के बात कही,जिसे उन्होंने आंदोलनजीवी बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि हमलोग अभी तक बुद्धिजीवी लोगों को जानते थे, लेकिन अब कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। यही नहीं उन्होंने एफडीआई ( FDI) की नई परिभाषा भी बताई। यही नहीं पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि मिलकर आगे बढ़ें।

पीएम मोदी ने कहा हमलोग अभी तक बुद्धिजीवी, श्रमजीवी जैसे लोगों को जानते थे, लेकिन अब कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं।

आंदोलनजीवी ही परजीवी हैं

देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं। कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर खड़े हो जाते हैं। ये लोग आंदोलन के बिना नहीं रह सकते हैं। चाहे स्टूडेंट का आंदोलन हो या फिर मजदूरों ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानकर हमें इनसे बचना होगा। ये आंदोलनजीवी ही परजीवी हैं, जो हर जगह मिलते हैं।

ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, उसके लिए रास्ते खोजते रहते हैं। सबक जगह पहुंचकर गुमराह करते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते, किसी ने कुछ किया तो वहां पहुंच जाते हैं।

पीएम मोदी ने राज्यसभा में बैठे सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहां आप जहां-जहां सरकारें चलाते होंगे वहां ऐसे आंदोलनजीवी रूप परजीवियों का सामना करने को मिलता होगा।

एफडीआई का नया फुलफॉर्म

पीएम मोदी ने अपने भाषण में फॉरेन डिस इन्वेस्टमेंट का नया फुलफॉर्म भी बता डाला। चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा कि अब आपको एफडीआई के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब देश में इसकी परिभाषा बदल रही है। अब एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हो गया है। दरअसल इसके जरिए उन्होंने विदेश हस्तियों के बयानों को भी आड़े हाथों लिया।

Ghulam Nabi ji always speaks decently,never uses foul language. We should learn this from him,I respect him for it. He praised elections held in J&K... I believe your party will take it in right spirit,& not commit mistake of doing opposite by listening to suggestions of G-23: PM pic.twitter.com/WQEbSak4fB