कोरोना संकट के बीच गुजरात को आज बड़ा तोहफा, PM मोदी करेंगे तीन परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) गुजरात (Gujarat) को तीन सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन परियोजनाओं का उद्धाटन करेंगे। जिन योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और हृदयरोग संस्थान और शोध केंद्र हॉस्पिटल शामिल हैं।

गुजरात को तोहफा

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी शनिवार को गृह क्षेत्र गुजरात में तीन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले किसान सूर्योदय योजना का पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद स्थिति यूएन मेहता हृद्यरोग संस्थान और शोध केन्द्र , जहां बच्चों के हृद्यरोग से संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। जबकि, जूनागढ़ में गिरनार रोपवे का भी पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि गिरनार पहाड़ी पर इस रोपवे का निर्माण किया गया है। क्योंकि, पहाड़ी के ऊपर मां अम्बे का मंदिर स्थित है। बताया जा रहा है कि इस रोपवे के निर्माण से रोग 2.13 किलोमीटर की दूरी महज आठ मिनट में पूरा करेंगे। रोपवे के निर्माण पर 130 रुपए खर्च किया गया है।

