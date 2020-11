PM Modi ने देशवासियों को दी कोरोना से बचने की सलाह, बोला इस फिल्म का डायलॉग

नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों के लाख प्रयासों के बावजूद भी देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। जिसके साथ ही इससे संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 91,77,840 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की।

सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की जरुरत

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की जरुरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए आने प्रयासों को और गति देने की जरूरत है ।वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी speed है, उतनी ही safety भी है। कोरोना की लड़ाई की शुरुआत से ही हमने एक-एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वेक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता होगी कि सभी तक वैक्सीन पहुंचे।

देशवासियों को कहावतों और मुहावरों के माध्यम से भी समझाया

पीएम मोदी ने कहा कि भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के वितरण की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की गंभीरता पर बात कर रहे पीएम ने देशवासियों को कहावतों और मुहावरों के माध्यम से भी समझाया। इस क्रम में उन्होंने अजय देवगन का डायलॉग बोलकर लोगों को कोरोना की भयावहता को समझाया।

मशहूर फिल्म दिलवाने का डायलॉग बोला

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अजय देवगन की मशहूर फिल्म दिलवाने का डायलॉग बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से आप सभी को सचेत रहने की जरूरत है। कहीं बाद में आपको यह न कहना पड़े कि मेरी कश्ती वहीं डूबी, जहां पानी कम था।