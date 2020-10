Jammu Kashmir: श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाला बयान तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सोमवार को बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। महबूबा के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर जमकर हंगामा किया। यही नहीं सोमवार को श्रीनगर के कुपवाड़ा तक तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है।

इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर तिरंगा फहराने से रोका।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Police detain Bharatiya Janata Party (BJP) workers who were allegedly trying to hoist national flag at clock tower in Lal Chowk, Srinagar. pic.twitter.com/j8rUFH0kco