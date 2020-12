देश के इस राज्य में पुलिसकर्मियों ने फिर ली आजीवन शराब न पीने की शपथ

नई दिल्ली। बिहार ( Bihar Police ) में पुलिसकर्मियों को शराब के खिलाफ शपथ दिलाई गई। राजधानी पटना में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस वालों ने आजीवन शराब न पीने की शपथ ( Oath not to drink alcohol for life ) ली। आपको बता दें कि बिहार में सोमवार को पुलिसकर्मियों ने एकबार फिर शराब का आजीवन सेवन नहीं करने की शपथ ली। शपथ लेने वालों में पुलिस महानिदेशक ( Bihar DGP ) से लेकर कांस्टेबल तक शामिल रहे। राजधानी पटना के पुलिस मुख्यालय ( Police headquarters ) से लेकर सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( SSP Oiffice ), थानों ( police Station ), सहायक थानों में सोमवार को दिन के 11 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और पुलिस महानिदेशक से लेकर कांस्टेबल तक ने शराब नहीं पीने की कसम खाई।

Dr. Harsh Vardhan ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की दी जानकारी, जानिए क्या होगा खास?

शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आजीवन शराब का सेवन नहीं करने की कसम खाते हुए। शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होने का भी वचन लिया। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधिसम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, उसे करने का वचन लिया गया तथा गतिविधि में शामिल पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनने की भी शपथ ली गई। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था और शराबबंदी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों को एकबार फिर शपथ लेने की का निर्देश जारी किया गया था।

West Bengal: प्रशांत किशोर बोले- BJP ने दहाई का आंकड़ा भी छुआ तो छोड़ देंगे ट्विटर

बिहार के पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की ले चुके शपथ

गौरतलब है कि इसके पहले भी बिहार के पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की शपथ ले चुके हैं। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों के शराब पीने, चोरी-छिपे इसकी बिक्री के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं।